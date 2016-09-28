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Как прожить на одиннадцать гривен в сутки?

опубликовано alex1943 в Ср, 28/09/2016 - 10:04 Новость: тема тэги гео
tarifi
По данным института демографии и социальных исследований Украины у её граждан после оплаты услуг за воду, газ и свет теперь будет оставаться на руках не более чем по 11 гривен в день. Попробуй на эту сумму купить продукты, одеться, обуться, воспользоваться общественным транспортом. А о таких вещах как лекарство, книги, походы в кино и театр можно вообще забыть.

На Украине много шумят о спасительной роли субсидий. Но как выяснили социологи, субсидии ситуацию в принципе не меняют – только оттягивают печальный конец. С ними всё равно как в анекдоте с собакой, которой хвост надо либо сразу весь отрубить, либо рубить по частям. Раздаются предложения заменить субсидии выдачей наличных денег, то есть монетизировать их. Но денег на это нет. Тогда напрашивается вопрос: а откуда тогда средства на субсидии? Получается что они сами по себе фикция, то есть пшик.

А тут как раз подходит срок – 1 октября, когда вступает в силу закон о частных коллекторах, которые будут отнимать жильё за долги по ЖКХ, если задолженность превышает 15 тысяч гривен.

История свидетельствует о том, что восстание, приведшее к созданию в 1871 году Парижской Коммуны, началось с того, что неплательщиков за квартиры начали массово выбрасывать на улицу. Интересно, увидим ли мы через несколько месяцев Киевскую или хотя бы Одесскую Коммуну?


Василий Семёнов

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