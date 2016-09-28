Операция «Немыслимое-2»

Операция под название «Немыслимое» как показали вскрытые архивы, замышлялась Черчиллем как нападение на Советский Союз ещё летом 1945 года с применением уже имевшегося атомного оружия. Аналогичные планы вынашиваются агрессивным Западом и сегодня. Натовско-румынский аналитик Валентин Василеску озвучил сценарий американо-российской, а фактически Третьей мировой войны.

Согласно его информации в качестве направления главного удара избрано западное, вслед за Наполеоном и Гитлером НАТО собирается идти на Москву (надо думать, что также как они и закончит). Евромайдан на Украине и затеян был с целью получить удобный плацдарм для нападения. Ведь от Луганска всего в 600 километрах от Москвы.

Однако агрессоров тогда удалось переиграть, нанеся два превентивных удара – в Крыму и Донбассе. Тогда натовско-американские штабисты решили перенести направление главного удара на латвийско-российскую границу, откуда до Москвы те же 600 километров. С этой целью в Прибалтике и Польше, служащих плацдармами для нападения постоянно раздувается русофобская истерия.

Не забыто и северное направление. Для участия в войне мобилизуются Швеция, Дания, Норвегия и даже Исландия с Финляндией, несмотря на нейтральный статус последней. Линия продвижения западных войск, в случае успеха, должна пройти от Санкт-Петербурга через Новгород, Москву и Калугу до Волгограда. Совсем как при Гитлере в 1942 году.

Названо и вероятное время нанесения удара – до наступления 2018 года, поскольку именно к этой дате будет в основном завершено перевооружение российской армии. Начнётся война, как июне сорок первого, с авианалётов на российские аэродромы и подавления сил ПВО.

Но сейчас не сорок первый и блиц-криг не удастся. У российской армии есть всё, чтобы дать по зубам и опрокинуть агрессора.