Следующим регионом Украины, который пожелает выйти из её состава вполне может оказаться столица Галиции – Львов. Так считают украинские и российские эксперты, такие как Константин Затулин, Остап Дроздов, Павел Саенко, Олег Хавич и другие.

Их мнение основывается на том, что Львов и Львовская область в составе Украине живут на дотациях из центра. А эти дотации вследствие кризиса постоянно сокращаются. И потому в «Бандерштадте» уже всерьёз задумываются о том, чтобы дистанцироваться от неудачника-Киева и прислониться к более надёжному источнику доходов.

Инициатором сепаратизма в этом регионе может стать партия с характерным названием «Самопомощь», возглавляемая Андреем Садовым. Она опирается на давние традиции галицийского сепаратизма и ей доверяют 75 процентов львовян. К тому же в партию входит много боевиков из карательного батальона «Донбасс».

Скорее всего, Киеву не удастся сохранить унитарный уклад. А зрада может прийти, откуда не ждали – не с Востока, а с Запада.