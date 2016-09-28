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Бешенство – опасная болезнь

опубликовано alex1943 в Ср, 28/09/2016 - 10:48 Новость: тема тэги гео
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28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. Это смертельно опасная болезнь, поражающая как диких хищников – лис и волков, так и домашних любимцев – собак и кошек. Диких стараются отстреливать, а домашних любимцев вовремя прививать.

К сожалению, приходится отмечать, что бешенству, причём не только вирусному, подвержен и человек. Массовые психические эпидемии типа Евромайдана также сильно уродуют мозги, как и пресловутый вирус.

Лица, подвергшиеся заражению виртуальным бешенством, становятся крайне агрессивными и опасными для окружающих. Что и доказали события на самом майдане, в Одессе, в Донбассе, а сейчас этот виртуальный вирус всё шире распространяется по Украине, повышая градус насилия.

Приходится с сожалением отмечать, что с прививками от националистического бешенства сильно запоздали. Остаётся лишь отстреливать наиболее опасные экземпляры из числа его носителей. А когда эпидемия будет погашена, надо обязательно сделать всему населению Украины прививку от людоедских бандеро-нацистских идей.


Василий Семёнов

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