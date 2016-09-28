Украинцам пора разбегаться по схронам, электроэнегия подорожала еще на 10%

Выполняя требования МВФ, с целью заполучить еще один кредит и как то залатать зияющие в бюджете дыры, правительство готово удавить промышленность и население неподъемными ценами на тарифы.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 октября увеличила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на электроэнергию на октябрь 2016 года практически на 10%.

С 1 марта 2016 года НКРЭКУ повысила минимальный тариф на электроэнергию для населения на 25% – до 57 коп. за кВт-ч. Тогда члены комиссии заявляли, что такое поэтапное повышение тарифов осуществляется для устранения перекрестного субсидирования и выравнивания цен на эти ресурсы до рыночного уровня. Согласно концепции по преодолению перекрестного субсидирования комиссия должна была поднимать тарифы для населения, но удерживать на определенном уровне тариф для промышленности. Но с 1 июля НКРЭКУ повысила стоимость электроэнергии для промышленных потребителей на 8-10%. А теперь, с 1 октября еще на 10%.

Согласно постановлению комиссии, тарифы для потребителей первого класса напряжения с 1 октября возрастут на 9,9% — с 143,14 коп. до 157,28 коп. за 1 кВт-ч (без НДС), для потребителей второго класса — на 9,6%, с 179,78 коп. до 196,99 коп. за 1 кВт-ч (без НДС).

Возникает вопрос, какие предприятия устоят на ногах и не рухнут в пропасть правительственных «реформ» и как такое повышение отразиться на кошельке покупателя.

Напомним, тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) — отопление и горячую воду — повысились на Украине почти в два раза с 1 июля. Повышение тарифов на услуги ЖКХ связано с решением Кабмина выполнить требование МВФ по внутренним ценам на газ, доведя их до уровня рыночных: с 1 мая был отменен льготный тариф, использовавшийся в течение отопительного сезона, а население и предприятия, обеспечивающие отопление и горячую воду, теперь будут платить за газ по единому тарифу — 6 879 гривен за тысячу кубометров.

Правительство планирует уменьшить нагрузку на малообеспеченные слои населения из-за роста тарифов при помощи адресных субсидий.

1 сентября в Украине состоялся очередной этап повышения тарифов на электроэнергию на 21−23%. Льготный тариф действует только на первые потребленные 100 кВт/час и нет гарантий, что очередное повышение цены за электроэнергию для населения не за горами.