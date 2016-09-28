Порошенко пытается прибрать к рукам украинский телеканал "112"

На Украине продолжается скандал, связанный с одним из популярных телеканалов страны - "112". Его Владелец Андрей Подщипков вынужден просить политического убежища в Бельгии. По его словам это вызвано давлением со стороны киевских властей. "112" - один из самых популярных каналов на Украине, с многомиллионной аудиторией, которую он набрал всего за три года, обогнав принадлежавший Порошенко "5-й канал".
Информационная политика канала всегда отличалась сдержанностью и это сильно раздражало официальный Киев. Как рассказали менеджеры "112-го", на них завели несколько уголовных дел, которые использовали как рычаги давления. В распоряжении украинского портала "Страна" оказались выдержки из соглашения, которое власти пытались навязать Подщипкову. Его обещают, что называется "не трогать", а он должен вещать то, что скажут.
"Сторона 1 обеспечивает отсутствие давления на телеканал «112 Украина» со стороны других органов государственной власти.
Сторона 2 обеспечивает позитивное освещение гражданско-политических событий в Украине в эфире канала «112 Украина».
На сайте канала на днях появилось официальное заявление от имени коллектива. В нем говорится, что телеканал "112" остается независимым и объективным источником информации, который не ведет переговоров о смягчении своей редакционной политики. Журналисты обещают сообщать о любой попытке давления на них.
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