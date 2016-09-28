Ляшко потребовал от президента Израиля извинений за слова об украинских националистах

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко призвал израильского главу Реувена Ривлина извиниться за свои заявления, о пособничестве украинцев в преступлениях против евреев во время Второй мировой войны. Причиной послужило выступление Ривлина, в Верховной раде Украины, где он заявил, что украинские националисты помогали нацистам. В частности, израильский политик напомнил о трагедии в Бабьем Яру.
"Выступление Ривлина унижает украинцев, поэтому я призываю президента Израиля извиниться перед нашим государством и нашим народом. А Кнессет (парламент) Израиля - наконец признать Голодомор геноцидом украинского народа, как Верховная Рада еще в 2008 году признала Холокост геноцидом евреев", - написал Ляшко в своем Facebook.
Напомним, Петр Порошенко в мае прошлого предоставил националистам ОУН-УПА статус "борцов за независимость", и права на соцгарантии. Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, которые обвиняют бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
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