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Главная Ляшко потребовал от президента Израиля извинений за слова об украинских националистах опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/09/2016 - 12:36 Новость: тема тэги гео Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко призвал израильского главу Реувена Ривлина извиниться за свои заявления, о пособничестве украинцев в преступлениях против евреев во время Второй мировой войны. Причиной послужило выступление Ривлина, в Верховной раде Украины, где он заявил, что украинские националисты помогали нацистам. В частности, израильский политик напомнил о трагедии в Бабьем Яру.

"Выступление Ривлина унижает украинцев, поэтому я призываю президента Израиля извиниться перед нашим государством и нашим народом. А Кнессет (парламент) Израиля - наконец признать Голодомор геноцидом украинского народа, как Верховная Рада еще в 2008 году признала Холокост геноцидом евреев", - написал Ляшко в своем Facebook.

Напомним, Петр Порошенко в мае прошлого предоставил националистам ОУН-УПА статус "борцов за независимость", и права на соцгарантии. Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, которые обвиняют бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее