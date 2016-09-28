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В результате авиаудара США в Афганистане погибли несколько мирных жителей

опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/09/2016 - 12:48 Новость: тема тэги гео
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В Афганистане в результате удара беспилотного летательного аппарата, управляемого военными США и направленного, согласно заявлению представителя военного командования США в Кабуле, против террористической организации ИГИЛ, было убито 18 человек. Как заявили представители властей Афганистана, среди убитых возможно есть боевики "Исламского государства", однако, кроме них погибли и мирные жители.
По данным начальника полиции в провинции Нангархар, где был нанесен удар, в результате его на восточной границе с Пакистаном погибли 15 боевиков и трое мирных жителей.
Однако, как заявил пресс-секретарь губернатора провинции, определить, какие жертвы были гражданскими лицами, а какие - боевиками будет возможно только после завершения расследования.
Пресс-секретарь военного командования США в Кабуле подтвердил, что вооруженные силы США провели "антитеррористический" воздушный удар, однако они не будут обсуждать детали данного удара.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"