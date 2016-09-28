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Главная Намибия обогнала Украину в рейтинге конкурентоспособности опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/09/2016 - 13:02 Новость: тема тэги гео Согласно данным рейтинга конкурентоспособности, который составляет Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF), Украина заняла в нем 85 место, опустившись на 6 позиций, уступив Намибии, но обогнав Грецию, которая заняла 86 место.

Россия поднялась на 2 позиции и заняла 43 место в рейтинге, пишет издание. В пятерке лидеров рейтинга остались Швейцария, Сингапур, США, Нидерланды, Германия. Всего в рейтинге - 138 стран.

Наибольшими проблемами для бизнеса в Украине называют коррупцию и политическую нестабильность и инфляцию.

Как известно, индекс глобальной конкурентоспособности включает 12 показателей конкурентоспособности и составляется ежегодно с 1979 года на основе открытой информации и с учетом мнений нескольких тысяч экспертов из более чем 100 стран мира. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее