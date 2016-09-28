Главная

Намибия обогнала Украину в рейтинге конкурентоспособности

опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/09/2016 - 13:02 Новость: тема тэги гео
15fcf8afd6192f210433c769b20a7e5d
Согласно данным рейтинга конкурентоспособности, который составляет Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF), Украина заняла в нем 85 место, опустившись на 6 позиций, уступив Намибии, но обогнав Грецию, которая заняла 86 место.
Россия поднялась на 2 позиции и заняла 43 место в рейтинге, пишет издание. В пятерке лидеров рейтинга остались Швейцария, Сингапур, США, Нидерланды, Германия. Всего в рейтинге - 138 стран.
Наибольшими проблемами для бизнеса в Украине называют коррупцию и политическую нестабильность и инфляцию.
Как известно, индекс глобальной конкурентоспособности включает 12 показателей конкурентоспособности и составляется ежегодно с 1979 года на основе открытой информации и с учетом мнений нескольких тысяч экспертов из более чем 100 стран мира.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"