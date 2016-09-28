Президент Израиля напомнил о преступлениях ОУН – УПА во время Второй мировой войны

Ранее мы сообщали о трактовании событий в Бабьем Яру первым заместителем председателя Верховной Рады Ириной Геращенко , которая по известной причине умолчала о роли ОУН – УПА в этой трагедии. Ей напомнил об этом не кто иной, а сам Президент Израиля Реувен Ривлин в ходе выступления в Верховной раде Украины, который сказал, что украинские националисты были во время Второй мировой войны пособниками преступлений против евреев.

"Около 1,5 миллиона евреев были убиты на территории современной Украины во время Второй мировой войны в Бабьем Яру и многих других местах… Многие пособники преступления были украинцами. И среди них особо выделялись бойцы ОУН (ОУН – УПА – ред.), которые издевались над евреями, убивали их, во многих случаях выдавали немцам…", — приводит слова Ривлина сайт телеканала "112.Украина".

"Отношения между украинским и еврейским народами сегодня устремлены в будущее, но мы не можем допустить, чтобы история как с ее страшными, так и с ее хорошими событиями, забылась", — добавил он.

И тут же в соцсетях раздались обиженные голоса украинских политиков, поклоняющихся своим героям – Бандере и Шухевичу.

Так, известный депутат ВР Ляшко на своей странице в Фейсбуке написал: «Выступление Ривлина унижает украинцев, поэтому я призываю президента Израиля извиниться перед нашим государством и нашим народом.»

А Геращенко на своей странице в Facebook размышляет: "Во время выступления в украинском парламенте президент Израиля позволил себе некорректные и недипломатичные оценки по определенным страницам трагичной украинской истории, в частности, ОУН. Это была, по моему глубокому убеждению, немудрая позиция нашего высокого гостя… Как по мне, определенные высказывания нашего высокого гостя были неуместными в эти дни траура".

И что им с того, что президент Израиля прямо в глаза неонацистам сказал правду о их кумирах и учителях… Своё недовольство они могут выразить только в Facebook, ведь официальной нотой против сказанной правды не отреагируешь.