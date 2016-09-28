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Главная В Чернобыльской зоне без следа "растворились" 120 миллионов опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/09/2016 - 13:17 Новость: тема тэги гео Государственная аудиторская служба Украины провела ревизию расходования средств финансово-хозяйственной деятельности по управлению зоной отчуждения, в окрестностях ЧАЭС. В ходе ревизии Госагентства по управлению зоной отчуждения были выявлены нарушения налогового законодательства, которые привели к недополучению предприятием 80 млн. грн. и излишнего использования бюджетных средств на сумму 40 млн.

В частности, несмотря на то, что в штате ГСП "Чернобыльская АЭС" насчитывается около 2,5 тыс. работников, предприятие для демонтажа оборудования заключило ряд договоров на сумму около 100 млн. грн. с частными структурами.

По условиям договоров весь демонтированный лом должен быть возвращен ГСП "Чернобыльская АЭС". Общий вес оборудования, подлежащего демонтажу, составляет около 12 тыс. тонн, из которого ГСП "Чернобыльская АЭС" возвращено только 5 тыс. тонн лома.

ГСП "Чернобыльская АЭС" объясняет это тем, что 7 тыс. тонн лома захоронено из-за его загрязнения. В то же время документов, это подтверждающих, государственным аудиторам не было предоставлено, что может свидетельствовать о возможной реализацию упомянутого лома, рыночная стоимость которого составляет около 50 млн. грн.

Системный характер приобрели нарушения при начислении и выплате как руководящему составу, так и другим должностным лицам завышенных окладов, премий и различного вида надбавок в целом почти на 23 млн. грн. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее