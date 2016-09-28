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Главная МВФ снова выразил недовольство Украиной опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/09/2016 - 13:36 Новость: тема тэги гео Международный валютный фонд снова выразил недовольство Украиной. МВФ указал на медленные темпы восстановления экономики страны. По словам представителя фонда, этого недостаточно, чтобы продолжить получать финансовую помощь.

Киеву необходимо ускорить процесс выполнения реформ, повторяют эксперты, в первую очередь имея в виду борьбу с коррупцией. А пока никаких конкретных шагов и, как следствие, прогресса они не видят.

Также неуклонно растет дефицит бюджета и уже вплотную приблизился к уровню 4% от ВВП. При этом, по данным зарубежных СМИ, ежегодно из украинской казны исчезают больше $12 млрд.

Украина намерена в 2017 году направить на погашение госдолга более 240 млрд. гривен (около $9,2 млрд. по текущему курсу Нацбанка), в том числе 72 млрд. гривен ($2,8 млрд.) пойдут на выплаты по внешнему долгу согласно проекту бюджета-2017.

Напомним, совсем недавно Всемирный банк призывал украинские власти провести реформы финансирования здравоохранения, децентрализации, заменить соцрасходы на адресную помощь. Бедность в стране, по оценкам Всемирного банка, значительно увеличилась в 2015 году и, по прогнозам, останется на высоком уровне до 2018 года.

Напомним, в середине сентября МВФ одобрил выделение финансовой помощи Украине в размере $1 млрд, при этом временно разрешил Украине отступить от критериев выполнения программы, связанных с объемом международных резервов, задолженностями по внешним платежам и ограничениями на валютном рынке.

При этом в МВФ заявили, что Украине грозит курс доллара по 46 грн/$. Риски по госдолгу и девальвации сохраняются даже при выполнении Украиной программы сотрудничества с Фондом, считают аналитики. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее