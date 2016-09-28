Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Киевские силовики, несмотря на Минские соглашения, продолжают стягивать военную технику к линии соприкосновения. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Несмотря на достигнутые в Минске соглашения об отводе тяжелого вооружения и прекращении огня, руководство Украины продолжает наращивать военный потенциала с целью решения вопроса на юго-востоке страны силовым путем", - отметил он.

"В районе населенного пункта Сизое Станично-Луганского района, находящегося в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, отмечено наличие пяти танков. Кроме того, семь танков прибыло в населенный пункт Ольховое", - уточнил Марочко.

"В населенном пункте Рубежное в районе железнодорожного депо отмечено расположение четырех единиц РСЗО (реактивных систем залпового огня – примечание ЛИЦ) "Град" на железнодорожных платформах, которые, по нашим данным, в ближайшее время отправятся к линии боевого соприкосновения в населенный пункт Попасная", - сообщил майор.

"Также вчера, 27 сентября, из населенного пункта Лисичанск в направлении населенного пункта Тошковка убыла колонна военной техники вооруженных сил Украины в составе восьми единиц БМП и шести БТР", - добавил он.

Также представитель оборонного ведомства Республики обратил внимание на то, что украинские силовики активизировали разведку с применением радиолокационных систем.

"Так, северо-западнее населенного пункта Артема Станично-Луганского района, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, отмечена работа станции радиоэлектронной разведки с развернутым на автомобиле "Хаммер" антенным комплексом", - рассказал Марочко.

Он также отметил, что из официальных источников стало известно, что "до завершения особого периода" президент Украины Петр Порошенко "наложил запрет на закон о порядке расторжения контракта с военнослужащими ВСУ в зоне "АТО".

"С принятием такого решения обстановка в подразделениях вооруженных сил Украины в зоне так называемой "АТО", которая и без того плачевная, еще более осложнится и приведет к еще большему снижению уровня морально-психологического состояния военнослужащих", - заявил Марочко.

Майор сообщил, что в подразделениях Народной милиции ЛНР в рамках Минских соглашений продолжаются подготовительные мероприятия по организации разведения сил и средств в двух зонах на территории Республики - вблизи Станицы Луганской и Золотого.

"В свою очередь хочу заметить, что Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает Минские договоренности, но в случае их срыва украинской стороной готова действовать решительно, - подчеркнул представитель оборонного ведомства ЛНР, призвав в очередной раз жителей Республики к бдительности в связи с угрозой проведения украинскими спецслужбами террористических актов.