На Тернопольщине судили сержанта, из-за халатности которого погибли вояки ВСУ

Апелляционный суд Тернопольской области отклонил жалобу сержанта, которого обвиняли в херсонской трагедии с батальоном «Збруч». Предыдущий приговор по делу сержанта Алексея В. вынес Тернопольский горрайонный суд.

Военного признали виновным в угрозе убийством (ч. 1 ст. 129 УК Украины) и уничтожении военного имущества по неосторожности, что привело к гибели людей и тяжелых последствий (ч. 2 ст. 412 УК Украины).

Сержанта приговорили к 3 годам лишения свободы. Суд постановил также взыскать с него средства в пользу военной части и танкового батальона — 142 тыс. 350 грн.

Установлено, что 1 февраля 2015 ночью обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в одной из палаток воинской части полевого лагеря вблизи с. Ставки Херсонской области. Он получил по телефону сообщение о тяжелом ранении друга в зоне проведения так называемой «АТО» и признался присутствующим, что боится и не хочет ехать в район боевых действий.

«В ответ другой солдат заметил, что все военнослужащие обязаны выполнять свой долг. После этого сержант ушел в свою палатку, взял автомат „Калашникова“, приблизился вплотную к солдату и направил на него оружие, а затем дважды выстрелил вверх. Присутствующие военнослужащие, видя реальные основания осуществления сержантом угроз, разоружили его», — говорится в сообщении.

По данным следствия, примерно в 2.10 обвиняемый вернулся в палатку и решил разжечь печку, чтобы нагреть помещение, хотя делать это во время отдыха личного состава запрещено.

В суде доказано, что сержант налил из пластмассовой канистры в топку легковоспламеняющееся вещество, чтобы быстрее разгорелся огонь. При этом 20-литровую емкость он оставил рядом с «буржуйкой», что привело к пожару в палатке, откуда пламя распространилось на четыре соседние палатки.

В результате пожара погибли 6 военнослужащих, еще 11 получили ожоги различной степени. Также было уничтожено оружие, боеприпасы и другое военное имущество.

В суде сержант свою вину признал только по ч. 1 ст. 129 УК Украины, обвинение по ч. 2 ст. 412 УК Украины просил отменить и производство по этой статье закрыть.

Родственники погибших военнослужащих также не согласились с приговором суда первой инстанции и просили возбудить уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законом требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей и нанесло имущественный ущерб в особо крупных размерах). Защитники сержанта указывали на то, что по этой статье могут нести уголовную ответственность только командиры воинской части. Коллегия судей отклонила апелляционные жалобы адвоката обвиняемого и потерпевших.