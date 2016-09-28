Из города Красноармейск (переименованного киевской властью в Покровск) в 10 часов утра 27 сентября выехала колонна боевой техники украинской армии в составе трех транспортов. Колона состояла из двух грузовиков, тащивших за собой лафеты, на которых были установлены многоцелевые тягачи легкого бронирования (МТЛБ). Третий грузовой автомобиль увозил на буксире 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Колонна техники выехала из Красноармейска в северо-западном направлении, в сторону Днепропетровской области. Как стало известно, два МТЛБ и тяжелое артиллерийское орудие были оправлены на ремонт в Днепропетровск.

Тягачи получили поломки, не поддающиеся исправлению на оборудованном в Красноармейске предприятии по ремонту боевой техники. Это предприятие было создано еще в 2015 году, на базе организации, занимавшейся ремонтом сельскохозяйственных машин.

Что касается гаубицы, то возможности ремонтировать такой вид оружия в прифронтовой полосе у командования ВСУ пока нет. Зато в Днепропетровске, где за советский период было построено много военных заводов, а также предприятий двойного назначения, и сейчас можно, при случае, ремонтировать практически любые виды армейской техники и вооружений.

Теперь все эти мощности, пусть и в таком виде, в каком они существуют на сегодняшний день, находятся в распоряжении киевской власти.