Главная

ВСУ предприняли вылазку под Гранитным

опубликовано alex1943 в Ср, 28/09/2016 - 15:59 Новость: тема тэги гео
vsu
На южном участке донецкого фронта, в районе поселка Гранитное, украинские военные в 5 часов утра 27 сентября предприняли вооруженную вылазку. Группа украинских военных численностью 20-25 человек, вооруженных стрелковым оружием и гранатометом, стала подбираться к линии, занимаемой подразделениями армии ДНР.

Подобравшись поближе, противник открыл огонь. Подразделения армии ДНР, оказавшиеся в зоне прямого обстрела, были вынуждены ответить. Стрелковый бой продолжался не более 20 минут. Среди бойцов армии ДНР, участвовавших в перестрелке, один человек получил пулевое ранение. Потери украинской стороны - двое раненых.

Вооруженная вылазка под поселком Гранитное с украинской стороны носила характер разведки боем и была предпринята для выявления огневых точек на позициях армии ДНР.


Военкор Самур

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет