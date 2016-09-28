ВСУ предприняли вылазку под Гранитным

На южном участке донецкого фронта, в районе поселка Гранитное, украинские военные в 5 часов утра 27 сентября предприняли вооруженную вылазку. Группа украинских военных численностью 20-25 человек, вооруженных стрелковым оружием и гранатометом, стала подбираться к линии, занимаемой подразделениями армии ДНР.

Подобравшись поближе, противник открыл огонь. Подразделения армии ДНР, оказавшиеся в зоне прямого обстрела, были вынуждены ответить. Стрелковый бой продолжался не более 20 минут. Среди бойцов армии ДНР, участвовавших в перестрелке, один человек получил пулевое ранение. Потери украинской стороны - двое раненых.

Вооруженная вылазка под поселком Гранитное с украинской стороны носила характер разведки боем и была предпринята для выявления огневых точек на позициях армии ДНР.