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Памятник князю - мишень постоянная

опубликовано alex1943 в Ср, 28/09/2016 - 16:20 Новость: тема тэги гео
Igor
На луганском фронте в течение суток 27 сентября (по состоянию на 8 часов утра 28 сентября) не было зафиксировано обстрелов населенных пунктов со стороны украинских военных. Однако, совсем без стрельбы на фронте ЛНР не обошлось.

ВСУ не оставляют без внимания свою постоянную мишень - памятник Новгород-Северскому князю Игорю Святославовичу и его дружине, возвышающийся в степи под Луганском, неподалеку от поселка Логвиново.

Памятник, представляющий собой групповую скульптуру, украинские вояки еще с лета 2014 года посчитали для себя подходящим пристрелочным объектом. По нему довольно удобно стрелять с позиций, оборудованных к югу от поселка Станица Луганская.

Видно, поэтому, по местности, окружающей монумент героям «Слова о полку Игореве», с украинских позиций 27 сентября огонь открывался дважды. Первый раз - в 13 часов, когда огонь велся из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. Второй раз за день, памятник князю и его дружинникам попал под обстрел в 16 часов, и тогда к стрельбе из стрелковых видов вооружения и гранатометов присоединились еще и залпы из минометов калибра 82 и 120 миллиметров.

Во время первого и второго обстрелов местности вокруг памятника князю Игорю, осколки залетали и в поселок Логвиново.


Военкор Самур

памятник

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