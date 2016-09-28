На Киевщине сожгли авто редактора газеты, которая выступала против местного «князька»

Сегодня в Петропавловской Борщаговке, Киевской области, сожгли автомобиль главного редактора местной газеты «Петропавловский корреспондент» Анастасии Стахневич. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке местный активист Святослав Шевцов. По его словам, сегодня около 3:55 ночи ему позвонила главный редактор местной независимой газеты Анастасия Стахневич и попросила помочь потушить пожар на ул. Полевая. Сказала что взорвали ее машину.

Активист написал, что это его не удивило: «Газета „Петропавловский корреспондент“ стала единственным источником правды в нашем „царском“ селе в которой печатали обличительную правду о злоупотреблениях и коррупционных схемах „хозяина“ Петропавловск-Борщаговского сельского совета Кодебского Алексея Ивановича, которому за последнее время присоединились еще и представители местного застройщика BD Holding. О деятельности местного „царька“ я знаю не понаслышке, так как был депутатом этого же совета V-го созыва (2006—2010 гг.) и недавно давал показания в местной прокуратуре Киево-Святошинского района в уголовном производстве № 12015110200003199, открытого 27.08.2015 г. по признакам преступления, предусмотренного ч1. ст. 364 УК Украины, касающееся самовольного бесплатного отвода замельного участка 0,9 га (по адресу с. П.Борщагивка, ул. Кольцевая 9) самому себе вышеупомянутым сельским головою Кодебским А.И. оценочной стоимостью 1,6 млн грн. без решения сессии сельского совета и дальнейшего дарения ее родственнику одного из представителей застройщика BD Holding», — написал Шевцов.

«Подозрение и виновников до сих пор почему-то не обнаружено, на земельный участок арест не наложен. Застройщик уже строит на украденной у общины земли ЖК Эхо Парк)», — добавил активист.

Он сообщил и следующее: «22.09.2016 г., когда происходили общественные слушания/обсуждения относительно генерального плана села, я был свидетелем угроз редактору газеты Стахневич А.И. и ее мужу Титову В.И. со стороны представителя застройщика, который, по всей видимости занимается организацией деятельности так называемых „титушок“ в пользу застройщика BD Holding. Угрозы сыпались именно потому, что депутат сельского совета Владимир Титов, известный своей деятельностью по разоблачения коррупционных схем вора и сельского головы Кодебского Алексея Ивановича, о чем неоднократно было напечатано в газете».