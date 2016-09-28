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Александр Хуг проинспектировал предполагаемые районы предстоящего разведения сил

опубликовано alex1943 в Ср, 28/09/2016 - 17:41 Новость: тема тэги гео
Hug
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, посетив три места предполагаемого разведения сил, отметил "относительно спокойную ситуацию" в точках разведения на линии соприкосновении в Донбассе, хотя стороны, по его словам, не предоставили наблюдателям полный доступ в эти районы.

"Я уже посетил две точки в Луганской области и сегодня посетил Петровское в Донецкой области… Я наблюдал относительно спокойную ситуацию в этих зонах, но так называемые ДНР и ЛНР и украинские вооруженные силы не предоставили полный доступ в эти зоны", — сказал Хуг.

"Мы взываем к обеим сторонам, чтобы они не потеряли уникальную возможность для разведения сил. И это должно начаться с обеспечения безопасного доступа. И это — ответственность всех сторон", — сказал он в среду журналистам.

Хуг также отметил, что в районе населенного пункта Петровское на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики по-прежнему есть неразминированные участки.

Подразделения Народной милиции Луганской народной республики проводят подготовку к разведению сил на двух участках Луганской области — в районах Станицы Луганской и Золотого, сообщил в среду официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко: "В подразделениях Народной милиции ЛНР продолжаются подготовительные мероприятия по организации разведения сил и средств в двух районах ЛНР: в районе населенного пункта Станица Луганская и Золотое".

В оборонном ведомстве ДНР сообщили, что первое за время конфликта разведение сил и средств начнется с 1 по 3 октября 2016 года, в зависимости от обстановки на линии соприкосновения сторон.

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