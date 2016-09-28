Тяжело госпредприятию "Антонов" без российских комплектующих, чем не преминули воспользоваться теневые дельцы

В первых числах сентября представитель авиаконцерна "Антонов" Андрей Хаустов заявил, что свернутое сотрудничество с Россией привело к тому, что в 2016 году компания не выпустит ни одного самолета. Хаустов сказал, что запас имеющихся деталей закончился еще в прошлом году, когда "Антонов" выпустил всего два самолета — Ан-148 и Ан-158. Он подтвердил, что "в 2016 году ни одной машины произведено не будет".

И пока на «Антонове» пытаются найти замену российским комплектующим на Украине или на Западе, предприимчивые дельцы всё же поставляли предприятию кое-что из Рлссии, обходя правительственные запреты.

Сегодня Генеральная прокуратура Украины заявила о разоблачении деятельности предпринимателя, который, по данным ведомства, через фиктивные фирмы поставлял комплектующие российского производства на государственное предприятие "Антонов".

"В Киеве разоблачен предприниматель, который через фиктивные фирмы поставлял на ГП "Антонов" комплектующие из РФ… Предприниматель заключал на территории РФ соглашения с продавцами, выступая при этом не как должностное лицо "Антонова", а как частный предприниматель. В дальнейшем без уплаты необходимых платежей завозил эти товары на Украину, после чего, используя поддельные документы, поставлял комплектующие по завышенным ценам на государственное предприятие "Антонов", — говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

По данным ведомства, в результате этих действий мужчина уклонился от уплаты налогов на сумму более 116 тысяч долларов. Предпринимателю уже сообщено о подозрении, отметили в Генпрокуратуре.