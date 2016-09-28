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В Измаиле метали гранату в магазин, который чем-то не угодил «метателю»

опубликовано alex1943 в Ср, 28/09/2016 - 18:29 Новость: тема тэги гео
granata
То здесь, то там на Украине раздаются то выстрелы из незарегистрированного оружия, то взрывы, как гранат, так и кустарно изготовленных взрывных устройств. Очередной взрыв прогремел вечером, 27 сентября, в Измаиле Одесской области.

В отделе коммуникаций Одесского облуправления Нацполиции Украины сообщили, сто полиция Измаила Одесской области расследует обстоятельства конфликта и подрыва гранаты в центре города.

"Получив сообщение о том, что на углу улиц Шевченко и Грушевского г.Измаила взорвался неизвестный предмет, правоохранители выехали на место происшествия. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 28-летний мужчина, проживающий на пятом этаже многоэтажного дома, бросил гранату РГД-5 с балкона своей квартиры. К счастью, от взрыва, произошедшего вечером 27 сентября, никто из граждан не пострадал", - отметили в полиции.

Также было выяснено, что гражданин совершил преступление в нетрезвом состоянии, после конфликта в магазине рядом с местом проживания, во время которого высказал угрозу, что "всех взорвет гранатой".

"Метателя гранаты задержали, по данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - уточнили в полиции. Задержанному гражданину грозит до семи лет лишения свободы.

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