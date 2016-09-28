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Почти двести львовских семей лишили субсидий из-за ложной информации о доходах

опубликовано vinodelov в Ср, 28/09/2016 - 18:40 Новость: тема тэги гео
Субсидии

Органы социальной защиты Львова лишили субсидий 194 семьи из-за неправомерного назначения и теперь в судах будут требовать, чтобы получатели вернули деньги. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила начальник управления социальной защиты Львовского горсовета Наталия Демкович.

По ее словам, расходы получателей субсидий проверяли в связи с апрельским постановлением Кабмина по верификации доходов. Тогда оказалось, что не все получатели при обращении о назначении субсидии сообщили о недавних покупках на сумму более 50 тысяч гривен.

«Мы проверяем информацию о приобретении недвижимого имущества, земельных участков, автотранспортных средств и на сегодня имеем 194 случая прекращения предоставления жилищных субсидий. Сумма излишне предоставленных субсидий составляет 1,078 млн гривен — это очень большие средства», — отметила Наталья Демкович.

Некоторые семьи добровольно согласились компенсировать возмещенные государством расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, но таких с 194 семей, которых лишили субсидий, меньшинство. На сегодня они вернули около 211 тысяч гривен. По отношению к остальным готовят судебные иски. Впрочем, в управлении социальной защиты понимают, не всегда, обращаясь за субсидией, люди понимали, что не имеют права на ее назначение. Наиболее распространенный случай — заключение договора ипотеки.

«Есть такой момент, что жители заключали договоры ипотеки с застройщиками и платили по этому договору за ту квартиру равными частями в течение определенного периода. И хотя разовая сумма никогда не превышала 50 тыс. грн, в Реестре прав все отражается одной суммой и считается, что это договор купли-продажи», — отметила Наталья Демкович.

На 1 сентября субсидии получали 102 000 львовских семей. С началом отопительного сезона, уверены в управлении социальной защиты, это число возрастет, даже несмотря на то, что Кабмин изменил порядок назначения субсидий.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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