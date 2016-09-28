НАТО решили заняться «благотворительностью»

Проект ликвидации могильника в Житомирской области был инициирован в 2010 году, но только теперь Альянс решил выделить на него около одного миллиона евро. В Житомирской области при финансировании НАТО начинается процесс ликвидации могильника радиоактивных военных отходов "Вакуленчуки", инициированный Украиной в 2010 году. Об этом рассказал руководитель секции Трастовых фондов Агентства НАТО по поддержке и поставкам доктор Фредерик Пежо, пишет УНИАН.

"Этот запрос (от Украины, - ред.) состоял в просьбе предоставления помощи в ликвидации территорий, на которых размещались радиоактивные объекты, которые появились там в результате военной деятельности", - сообщил он.

24 сентября 2001 газета Житомирского городского совета "Місто" в статье "Радиоактивная бомба под Житомиром" сообщала, что вблизи Житомира найден могильник радиоактивных материалов. По материалам издания во времена Советского Союза здесь базировалась воинская часть 83330, где хранились ядерные боеголовки к баллистическим ракетам. 15 лет спустя НАТО дает 1 млн евро на ликвидацию радиоактивного могильника.

Заявляется вроде благая цель, но почему этим вопросом решила заниматься военная организация, а не МАГАТЕ, которая под эгидой ООН должна оказывать посреднические межгосударственные услуги по передаче ядерного оборудования и материалов и исполняет контрольные функции, в частности, наблюдает за тем, чтобы помощь, предоставляемая непосредственно агентством или при его содействии, не была использована для каких-либо военных целей. Не потому ли, что теперь украинское правительство усердно трудится под протекторатом США.

Первый этап проекта был начат 1 января 2016 года и заключался в обследовании и составлении карты радиоактивного загрязнения территории. Суммарная стоимость проекта составляет 950 тысяч евро, из которых Украина уже получила 848 тысяч.

Ранее в посольстве Германии в Украине заявляли, что был риск использования злоумышленниками объектов могильника для изготовления "грязных бомб". Кто эти злоумышленники, уж не правительство ли Украины, которое уже не вызывает доверия в Европе.

В июне 2016 года Верховная Рада ратифицировала соглашение между Кабмином и Организацией НАТО по поддержке перезахоронения радиоактивных отходов, образовавшихся в результате выполнения военных программ бывшего СССР на Украине. Соглашение было подписано в 2013 году, заметим, еще при Януковиче, но та Рада, видимо, отказалась ратифицировать это соглашение. А нынешняя долго не думала.

К каким последствиям может принести такая «благотворительность» и каковы истинные ее цели можно только гадать.

Известны примеры «благотворительной» деятельности Пентагона на Украине и в Грузии. Военное ведомство США спонсировало создание биологических лабораторий на территориях этих стран.

Первый биологический центр на Украине при поддержке США открылся 15 июня 2010 года на базе Научно-исследовательского противочумного института им. И.И. Мечникова в Одессе в присутствии американского посла Джона Теффта. Одесскому центру присвоен уровень, допускающий работы со штаммами, которые используются при создании биологического оружия. На Украине практикуется децентрализованное хранение опасных патогенов.

Открытую в 2010 году на базе Украинского научно-исследовательского противочумного института им.Мечникова лабораторию американский сенатор Ричард Лугар назвал «главным учреждением по исследованию опасных патогенных веществ, используемых террористами». Лаборатория заработала в рамках программы «Совместное сокращение угрозы», финансируемой Министерством Обороны США в размере более $170 млн. через компанию «Blac&Vtatch Special Projects Corp.», которые активно интересуются работой ветеринарных лабораторий Украины.

В Грузии в марте 2011 года «Медицинский Научно-исследовательский институт инфекционных болезней армии США» (USAMRIID) совместно с вирусологами и биологами открыл Центральную реферальную лабораторию общественного здравоохранения, проект стоимостью $100 млн. В том же году в Грузии был выявлен новый вирус гриппа H3N2, а врачи инфекционной больницы отметили существенный рост случаев заболевания сибирской язвой. В том же году Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко однозначно заявил, что «чума свиней пришла к нам из Грузии», а работники лаборатории то есть «специалисты военно-морского ведомства США», что работу ветучреждений они изучают не зря.

Только за один 2013 год на Украине при поддержке США были открыты биолаборатории в Виннице, Тернополе, Ужгороде, Киеве, Днепропетровске, Симферополе, Херсоне, во Львове сразу три, а также в Луганске.