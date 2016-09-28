Языковой геноцид: учителям на Украине запретили говорить на русском языке

Министерство образования и науки приняло закон, согласно которому всем учителям и преподавателям вузов теперь строго запрещено общаться на каком-либо другом языке, кроме украинского.

Причем этот закон действует не только на уроках, но и на переменах. Русский язык велено всем забыть. Руководителям низшего звена приказано в кратчайшие сроки донести этот «закон» до всех работников образования.

В министерстве пока не говорят, какое наказание ожидает теперь учителя свободной и независимой Украины за русское слово. Но ясно одно — доносительство на учителей, которые продолжат говорить на «языке агрессора», будет приветствоваться.

Тем не менее в околоминистерских кругах поговаривают, что теперь за невыполнение закона учителей будут безжалостно увольнять, а то и обвинять в сепаратизме.

Особенно обеспокоены так называемым законом преподаватели технических вузов. Дело в том, что в украинском языке, который был и есть языком сельской местности, отсутствуют многие технические термины. Новый закон окончательно добьет высшее образование на Украине и сделает школьников еще более ограниченными, говорят специалисты.