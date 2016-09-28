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В Донбассе Порошенко создал еще одну «военно-гражданскую администрацию»

опубликовано vinodelov в Ср, 28/09/2016 - 20:25 Новость: тема тэги гео
Марьинка

В среду, 28 сентября, на официальном сайте президента Украины появилось сообщение о том, что глава украинского государства Петр Порошенко подписал указ № 414/2016 об образовании «Марьинской районной военно-гражданской администрации Донецкой области».

В указе отмечается, что Марьинская районная госадминистрация Донецкой области приобретает статус Марьинской ВГА, а руководитель Марьинской РГА приобретает статус руководителя Марьинской районной военно-гражданской администрации Донецкой области.

Также указом поручается руководителю так называемого «Антитеррористического центра» при Службе Безопасности Украины и главе Донецкой областной государственной администрации, которая находится на временно оккупированной Украиной территории в городе Краматорске осуществить мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации. Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 5 марта 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым были образованы «Донецкая и Луганская областные военно-гражданские администрации».

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