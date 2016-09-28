ВСУ в районе Станицы Луганской возвели блиндаж в 50 метрах от позиций Народной милиции ЛНР

Киевские силовики воспользовались "режимом полной тишины" и возвели в районе моста через Северский Донец у Станицы Луганской блиндаж с пулеметной точкой всего в 50 метрах от позиций военнослужащих Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил старший блокпоста Народной милиции, расположенного в данном районе, Николай Кузьмин."В 50 метрах от нас (позиций Народной милиции – примечание ЛИЦ) в лесу сооружен блиндаж и пулеметная огневая точка. Блиндаж был сооружен в течении двух трех дней", - рассказал старший блокпоста.

"Пользуясь "режимом тишины" и полным прекращением огня со стороны Народной милиции, личный состав ВСУ подошел на непосредственную близость к нашим позициям", - добавил он.

Кузьмин сообщил, что киевские силовики продолжают стягивать вооружение и технику в Станицу Луганскую, хотя "согласно последним договоренностям в Минске, должен происходить обратный процесс".

"На данный момент на железнодорожном переезде в будке путевого обходчика установлена зенитка ЗУ-23, и туда же привезли шесть ящиков с боекомплектом", - рассказал он.