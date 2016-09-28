У Киева дефицит солдат на войну с Донбассом

«Пополнить ряды армии мы планируем за счёт тех, кто приходит на военную службу по контракту. Сейчас у нас каждый месяц около 6 тыс. контрактников, до конца года мы ещё ожидаем 15–18 тыс. Это обеспечит наши потребности» — сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай.

Бравурные слова украинского генерала маскируют суровую действительность. Вооруженным силам Украины не хватает военнослужащих для ведения боевых действий на Донбассе. Об этом рассказывают источники в украинском Минобороны.

Генштаб и Минобороны попытались избежать седьмой волны мобилизации и для комплектования армии провели масштабные сборы резервистов. Однако тех контрактников и резервистов, которые уже есть, все равно не хватает для того, чтобы были выполнены все боевые задачи. Поэтому не исключено, что седьмая волна все-таки будет.

«Тех контрактников, которые уже есть и которых добрали ранее, не хватит, чтобы одновременно закрыть задачи на передовой и сделать так, чтобы в расположениях частей все должности тоже были заняты. Если ситуация обострится, а за счет резервистов и других новых контрактников не смогут набрать достаточное количество человек, то мобилизация будет» — заявили в Минобороны Украины.

Многие вояки, сейчас находящиеся на фронте, ищут поводы, чтобы уклониться от несения службы. Еще часть уходит в запои, сводят счеты с жизнью, подрываются на минах и убивают друг друга. Поэтому недобор сказывается на качестве и количестве вояк украинской армии.