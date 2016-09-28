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В Донецке рядом с избирательными участками на праймериз оборудовали бомбоубежища

опубликовано vinodelov в Ср, 28/09/2016 - 20:41 Новость: тема тэги гео
Убежище бомбовое

У людей, живущих на окраине Донецка, нет уверенности, что 2 октября — в День предварительных выборов в органы власти ДНР украинские каратели не станут обстреливать избирательные участки. Чтобы не было жертв, готовятся укрытия рядом с участками.

Так, в поселках Александровка и Луганское, расположенных на западной окраине Донецка, оборудовали бомбоубежища прямо на избирательных участках.

«Помещение, где будут проходить праймериз, как раз приспособлено для проведения голосования — это школа с толстыми стенами, в которой расположено бомбоубежище на 120 человек, поэтому если, не дай Бог будет артобстрел, то все смогут спокойно в здании школы спуститься в бомбоубежище», — рассказал глава Александровки, кандидат на праймериз Константин Чалый.

По его словам, стационарное подземное укрытие оборудовано биотуалетом. Кроме того, на случай обстрела там хранятся теплые вещи, постельные принадлежности и питьевая вода.

«У нас также оборудовано бомбоубежище. Праймериз будет проходить в спортивном комплексе, в котором присутствует запасной выход, ведущий в бомбоубежище»,- отметил в свою очередь кандидат на праймериз, глава администрации поселка Луганское Артур Лысенко.

Подобные мероприятия проходят и в других районах и поселках ДНР.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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