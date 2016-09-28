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На Украине закрываются суды, некому работать

опубликовано vinodelov в Ср, 28/09/2016 - 20:46 Новость: тема тэги гео
Закрытый суд

На днях перестали работать пять районных судов Украины. Там элементарно не осталось судей. Таков плачевный результат судебной реформы.

Дело в том, что пятилетний срок полномочий закончился у около 700 судей. Верховная Рада не рассмотрела их переназначения на пожизненный срок. Вот и получилось, что суды остались без правомочного состава. Работников правосудия просто выкинули за дверь.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель Комитета ВР по вопросам политики и правосудия Сергей Алексеев.

«ВР не рассмотрен вопрос о назначении их на пожизненный срок, что привело к тому, что 5 районных судов Украины вообще не работают, потому что закончились полномочия у всего состава судей. Это в свою очередь препятствует гражданам реализовать свое конституционное право — обращение в суд, и, к сожалению, блокирует работу многих судов первой инстанции, где в большинстве судей тоже закончились полномочия.

Судьи, у которых остались полномочия, просто не успевают рассматривать дела, так как на них значительно увеличилась нагрузка. К сожалению, мы уже этого не сможем успеть сделать, и поэтому все эти полномочия по Конституции с 30 сентября переходят в Высший совет правосудия».

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