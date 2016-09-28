Спасаясь от мобилизации, украинцы бегут в Польшу

Как рассказал ученый Института Статистики и демографии Высшей торговой школы в Варшаве Павел Стшелецкий, за последние два года количество украинцев, которые пересекают польскую границу, увеличилось в 4 раза. Если до войны работать в Польшу ежегодно приезжали 200 000 человек, то теперь эта цифра выросла до 800000. Это 90 процентов всех мигрантов в стране. Украинцы валом бегут на Запад, причем большинство их — молодые ребята и мужчины призывного возраста.

Понятно, что они укрываются таким образом от мобилизации, — заключает Павел Стшелецкий.

Интересно, что сами украинцы, которые приезжают в Польшу, должны указать точную причину ради которой выехали из Украины. И они не скрывают, что причины есть две — поиск лучшей работы и способ избежать обязательного призыва в армию.

Если посмотреть на данные статистики, сегодня в Польше безработица на уровне 8,5 — 8,6%. Но украинцев берут, поскольку они соглашаются работать за более низкую оплату, работодателям это выгодно.

Обычно украинцы мигрируют. Они то приезжают, то уезжают снова на Украину. Но постоянно живущих в Польше около 400 000 человек.

Все они — молодые люди, которые стали не нужны на родине, — констатирует Стшелецкий.