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Главная Сводка событий Новороссии за 28 сентября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/09/2016 - 21:38

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике обострилась. Сегодня днем украинские силовики обстреляли территорию промзоны вблизи Ясиноватой. Огонь вёлся из миномета калибром 82 мм. ВСУ за минувшие сутки 204 раза обстреляли прифронтовые территории Донецкой Народной Республики, заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Согласно данным командования, под огнём оказались Ясиноватая, сёла Спартак и Крутая Балка, село Сигнальное, посёлок Александровка, Петровский район Донецка и село Саханка на юге Республики. Кроме того, были обстреляны населённые пункты Зайцево, Широкая Балка, Красный Партизан и Докучаевск. Украинские силовики открывали огонь из вооружения БМП, миномётов, гранатометов и стрелкового оружия.

Киевские силовики, несмотря на Минские соглашения, продолжают стягивать военную технику к линии соприкосновения. В районе населенного пункта Сизое Станично-Луганского района отмечено наличие пяти танков. А также семь танков прибыло в населенный пункт Ольховое. В населенном пункте Рубежное в районе железнодорожного депо отмечено расположение четырех единиц РСЗО "Град", которые в ближайшее время отправятся к линии боевого соприкосновения в населенный пункт Попасная", - сообщил сегодня официальный представитель Народной милиции майор Андрей Марочко.

Киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. С направления Станицы Луганской по району памятника князю Игорю велся огонь из вооружения БМП, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Народная милиция ЛНР в рамках рамочного соглашения о разведении сил в Донбассе планирует начать отвод сил и средств 1 октября, заявил Андрей Марочко. По его словам, отвод будет происходить синхронно с украинской стороной.

Инструкторы из Великобритании обучают навыкам выживания военнослужащих вооруженных сил Украины, сообщила сегодня пресс-служба министерства обороны. По данным Минобороны, для участия в мероприятиях привлекаются военнослужащие бригад транспортной авиации из Винницкой области и Мелитополя, а также связисты полка связи воздушных сил ВСУ. В течение недели британские инструкторы проведут ряд теоретических и практических занятий. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее