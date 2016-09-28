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Главная Защищал Родину с оружием в руках, а теперь выдвигает свою кандидатуру на праймериз в ДНР опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/09/2016 - 21:42

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Свою программу развития поселка Александровка, который входит в состав Петровского района Донецка, сегодня, 28 сентября, озвучил участник праймериз, кандидат на должность главы поселка Константин Чалый. «В данный момент поселок находится на линии соприкосновения с ВСУ, поэтому нам приходится решать очень сложные задачи. Я отметил бы три ключевых вопроса, которые необходимо решить. Первое — это восстановление разрушенного жилья. В данный момент в Александровке более 400 домов имеют разную степень разрушения. Второе — это обеспечение работой трудоспособного населения. У нас очень много молодежи, есть люди, которые потеряли работу. Это вторая ключевая проблема. И третья проблема — это восстановление сельского хозяйства. В данный момент все пахотные земли находятся на линии соприкосновения, часть полей заминирована, на других идут боевые действия. Если сельское хозяйство будет восстановлено, мы включимся в продовольственную программу Республики», — сказал Константин Чалый. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее