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В прифронтовые села ДНР переходят жить люди с территории подконтрольной Украине

опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/09/2016 - 23:04
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Сегодня, 28 сентября, в Донецке прошел брифинг участника праймериз, кандидата на должность главы поселка Луганское Артура Лысенко. Он рассказал о жизни граждан в поселке, который находится непосредственно на линии соприкосновения, а также озвучил свою программу развития инфраструктуры.
«В основу своей предвыборной кампании я вложил развитие инфраструктуры села. Поля у нас или заминированы, или находятся на территории Украины. Только 3% сельскохозяйственных земель обрабатывается. Во время боевых действий у нас пострадало много объектов, детский сад, клуб и др. Также у нас существует проблема с трудоустройством граждан, потому что люди возвращаются к мирной жизни, пытаются наладить жизнь на родной земле», — сказал Артур Лысенко.
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:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"