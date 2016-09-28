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Главная В прифронтовые села ДНР переходят жить люди с территории подконтрольной Украине опубликовано Nvb2003 в Ср, 28/09/2016 - 23:04

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня, 28 сентября, в Донецке прошел брифинг участника праймериз, кандидата на должность главы поселка Луганское Артура Лысенко. Он рассказал о жизни граждан в поселке, который находится непосредственно на линии соприкосновения, а также озвучил свою программу развития инфраструктуры.

«В основу своей предвыборной кампании я вложил развитие инфраструктуры села. Поля у нас или заминированы, или находятся на территории Украины. Только 3% сельскохозяйственных земель обрабатывается. Во время боевых действий у нас пострадало много объектов, детский сад, клуб и др. Также у нас существует проблема с трудоустройством граждан, потому что люди возвращаются к мирной жизни, пытаются наладить жизнь на родной земле», — сказал Артур Лысенко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее