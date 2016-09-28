Проект "мирового жандарма" работает

Наблюдатели отмечают, что в настоящее время на международном поле ведут идеологическую и политическую борьбу две альтернативных концепции дальнейшего процесса глобализации. Первая - "концепция мирового жандарма и иерархии подчиненных" и вторая - "концепция многополярного мира при сохранении общих основ международного права". Причем, сторонники первого варианта уже особо не скрывают своих планов.

Совсем недавно бывший генеральный секретарь НАТО, а ныне советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен заявил, что назначение "мирового жандарма" является спасением мира от "грядущих катаклизмов". А функцию "мирового жандарма" должны выполнять США. Почему именно США? Потому что, по мысли Расмуссена, лишь эта страна обладает соответствующим "моральным величием" и "достаточным доверием", чтобы определить «контуры ответов» на грядущие вызовы.

Таким образом, предлагается модель мирового управления, главным моментом которой является насилие по отношению к тем, кто не выполняет американские правила. Это не только путь мировой политической деспотии одного центра власти и навязывания своих стандартов всем, кто не желает существовать в американизированной матрице. Это путь превращения оставшихся суверенных стран в управляемые «колониальной администрацией» эксплуатируемые территории. Причем, чем независимости меньше, тем эксплуатации больше. И соответствующего деления мирового населения по статусам "пищевой цепочки".

Реализация этого проекта начата не в Сирии, а гораздо раньше, с началом «буржуазных революций» в Европе и дальнейшим созданием ФРС США. После распада Советского Союза и последовавшего кризиса реальной американской экономики, степень агрессии еще более усилилась. Как сказали бы классики: "Империализм является высшей формой капитализма и ведет к войне". Мир вернулся к модели «Холодной войны» на грани нового «Карибского кризиса», который теперь называется сирийским. И это, между прочим, при повсеместно похожей социально-экономической потребительской модели.