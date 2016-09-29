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Ставка на ракетные войска стратегического назначения

опубликовано Артем Смолов в Чт, 29/09/2016 - 00:03 Статья: тема тэги гео
Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к продолжению строительства современных ракетных войск стратегического назначения в составе Народно-освободительной армии Китая. Китайский лидер охарактеризовал этот род войск как "стратегическую опору в положении Китая" как крупной мировой державы и основу ее национальной безопасности. Таким образом, китайское руководство не питает иллюзий относительно основ, обеспечивающих развитие и процветание современного государства.

Именно развитые военные технологии являются гарантом суверенитета, а не торговые соглашения или тактические политические договоренности. Чем военные технологии совершеннее, тем больше страна себе может позволить на международной арене. Тем больший запас прочности она имеет от внешних воздействий. Соревнование в военной области, известное как гонка вооружений процесс мировой глобализации не устранил, а продолжил. Ничего (кроме самих технологий уничтожения) не изменилось по сравнению с древними государствами.

Чем государство больше (по территории и числу граждан), чем ее военные технологии весомее, тем государство влиятельней. Экономика и торговля обеспечиваются защитой суверенитета контролируемой территории. Границы государства определяется силой власти центра, на которую он способен распространить свое влияние. На границах влияния различных государств сталкиваются.

В военном трактате У-цзы было замечено следующее. "В древности Чэн Сан развивал у себя гражданское начало и забросил военное дело; этим он погубил свое государство. Ю Ху полагался во всем на многочисленное войско и ценил одну храбрость; этим он утратил свои родные храмы. Мудрый правитель, учась на этом, непременно у себя в стране развивает гражданские начала, а против внешних врагов держит наготове свою воинскую силу". Именно этим заветам и продолжает следовать современное китайское руководство. Государственная централизация при развитии частной инициативы, развитие "гражданских начал" с готовностью обеспечить страну современной военной силой. Это азы управления и расширения своего влияния.

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