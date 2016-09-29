"Театр юного зрителя"

Можно не сомневаться, что если бы американская администрация пошла по иракскому варианту свержения Башара Асада с ракетно-бомбовыми ударами и масштабным вторжением войск НАТО на территорию Сирии, сирийское правительство вряд ли устояло. Однако, был выбран иной вариант решения задачи. Башар Асад оказался в качестве политической "мишени", а все остальные региональные силы - в качестве военно-политических участников.

Задача США в Сирии (и на всем Ближнем Востоке) состоит не в стабилизации, хотя об этом и говорится на камеры различными американскими «боссами», а в организации перманентного хаоса и "перекочевывании" этого хаоса на сопредельные территории. Территории, на которых проживают мусульмане. Мусульмане здесь являются порохом, а Ближний Восток пожаром. Именно для этого радикальный исламизм как политический проект и был создан и запущен.

Соединенные Штаты, имея слабые внутренние экономические показатели и государственный долг в размере около 18 трлн. долларов, решили всех остальных ввергнуть в перманентный экономический, военный и политический хаос, оставаясь "островом стабильности" на фоне слабых и ничтожных. Принято концептуальное решение, раз нельзя самим усилиться, значит, следует других ослабить.

Все эти регулярные договоренности по линии Госдепа являются обычной "политической клюквой", о чем и свидетельствуют происходящие события в Сирии и итоги длительных изнурительных переговоров. Война на Ближнем Востоке во славу могущества Соединенных Штатов и их ближайших союзников может вестись до последнего араба, курда, турка, перса или русского. Администрация США занимается откровенной помощью боевикам и внешнеполитической демагогией. Американская "борьба" с ИГИЛ (организация запрещена в России) - это сплошная филантропия. Не говоря уже о еще одной запрещенной группировке в России под названием "Джебхат ан-Нусра".

Рядом с гуманитарным конвоем может следовать артиллерия боевиков, и это значит, что гуманитарные операции и международные организация выступают в роли обычной ширмы. По правительственным войскам, в ответ за выход из состояния бездействия под обстрелами, могут безнаказанно наноситься авиационные удары. Конечно, с извинениями, которые звучат здесь предельно цинично. Примерно также, как это было на территории бывшей Югославии. Словом, США навязывают везде и всем свои правила, опасаясь лишь одного - согласованности и сплоченности различных стран, народов и силы. Если опасности отпора нет - наглость возрастает.

Источник международного терроризма и соответствующей политики находится не в сирийской пустыне или в пригородах Алеппо и Багдада. Он находится в тиши кабинетов и загородных поместий, где принимаются определяющие ситуационные военно-политические решения. С этим мнением можно согласиться, а можно его отвергнуть. Однако, его нужно иметь в виду, пытаясь договариваться о чем-то с американской администрацией. Ей однозначно не нужна единая Сирия под контролем независимого лидера, им также не нужен раздел Сирии на части по приоритетам.

Любое прекращение войны (стабилизация) не на американских условиях, означает поражение. Американцам нужен хаос в Сирии, чтобы затем перебросить его дальше. На смену арабам могут придти курды. Курдов могут сменить персы и турки. Кризис будет продолжен и пожар разгорится еще ярче.