Сводка событий в Сирии за 28 сентября 2016 года

«Группы экстремистов продолжат пользоваться вакуумом в Сирии для расширения своей деятельности, что может включать атаки на национальные интересы России и даже нападения на российские города. Россия продолжит терять военнослужащих и продолжит терять ресурсы, возможно даже самолёты», — заявил официальный представитель Госдепа США Джон Кирби в ходе ежедневного брифинга.Как сообщает англоязычный сайт RT, он добавил, что, если война продолжится, «будет сбито ещё больше российских самолётов».По словам представителя Госдепа, США обладают влиянием на некоторые вооружённые сирийские формирования, но не на все. «Есть и другие страны, которые имеют влияние. Мы признаём, что не все оппозиционные группировки каждый день придерживаются соглашений, и мы продолжает с ними работать», — сказал Джон Кирби.При этом, комментируя заявление Москвы о том, что ВКС РФ наносят удары по запрещённой в России группировке «Джебхат ан-Нусра», он заявил, что российская авиация атакует исключительно объекты гражданской инфраструктуры и госпитали.Соединенные Штаты не собираются отказываться от продолжения консультаций с Россией, посвященных предотвращению инцидентов между военной авиацией двух стран в воздушном пространстве Сирии, добавил Кирби. Как он отметил, диалог по недопущению инцидентов в небе над Сирией - это "другой вопрос", который относится к компетенции прежде всего Министерств обороны России и США. Я уверен, что Пентагон "все еще находит этот механизм полезным", подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри обсудил ситуацию в Сирии. Он выразил обеспокоенность тем, что сирийская оппозиция не соблюдает перемирие и действует бок о бок с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра». «Лавров вновь обратил внимание на то, что целый ряд антиправительственных формирований, которых в Вашингтоне называют "умеренными", не только отказался следовать российско-американской договоренности от 9 сентября по закреплению перемирия и обеспечению гуманитарного доступа, но вместо этого сливается с "Джебхат ан-Нусрой", продолжая боевые действия против сирийской армии бок о бок с этим подразделением "Аль-Каиды"»,— говорится в сообщении МИД России.

Госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову о готовящейся приостановке взаимодействия стран по сирийскому вопросу. Об этом рассказал официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби, пишет The Associated Press. «Он информировал министра иностранных дел, что США готовятся приостановить американо-российское взаимодействие по Сирии, включая создание Совместного исполнительного центра, до тех пор, пока Россия не предпримет немедленные шаги по остановке наступления в Алеппо и не восстановит режим прекращения огня», — заявил Кирби.

Представитель Госдепа США также отметил серьезную озабоченность Керри продолжающимися атаками со стороны России и подчеркнул, что Штаты возлагают ответственность за обстрел конвоя ООН и за обострение ситуации в Сирии на Российскую Федерацию.

Министр обороны США Эштон Картер заявил, что Россия недостаточно занимается регулированием кризиса в Сирии, и ее действия только способствуют дальнейшему разжиганию конфликта в этой ближневосточной стране, передает ТАСС. «Россияне говорили, что они пришли в Сирию, чтобы бороться с терроризмом и использовать свое историческое влияние на сирийский режим с целью достижения политического решения конфликта. Однако они этого не делают», — сказал Картер. В качестве примера того, что Россия «способствует разжиганию гражданской войны» Картер назвал «рост насилия» в стране в последние несколько дней.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Комсомольской правде» прокомментировала нынешнюю ситуацию по урегулированию конфликта в Сирии.

«Год назад приехал президент России, выступал на Генеральной Ассамблее ООН и сказал: мы готовы объединиться, мы хотим, чтобы вы услышали нас. И мы объединились, потому что то, что вы отрицали два года назад, там все-таки существует. Это ИГИЛ и международный терроризм», - напомнила Захарова.

Но сейчас, отметила она, «все свелось к невыполнению Штатами того обязательства, которое они взяли на себя полгода назад – а именно разделение террористов и умеренной оппозиции». «Если они полагают до сих пор, хотя это очень спорный вопрос, что есть некая умеренная оппозиция, которая, с одной стороны, сражается с оружием в руках, но с другой стороны, все-таки еще не является террористической, то тогда разделите ее», - пояснила Захарова и добавила, что в обратном случае «этот процесс может действительно затормозиться очень серьезно».

Министерство обороны России сообщило о срыве боевиками режима прекращения огня в Сирии. Обстановка в Сирии обострилась, заявил первый заместитель начальника ГОУ Генштаба Вооруженных сил России Виктор Познихир. «В провинциях Алеппо и Хама отряды оппозиции, воспользовавшись семидневным перемирием, пополнили запасы боеприпасов и вооружения, осуществили перегруппировку и перешли к активным наступательным действиям с целью захвата новых территорий», — сказал Познихир.

«Мы были готовы продлевать режим прекращения огня последовательно, стремясь сделать его бессрочным. Вместе с тем, режим прекращения боевых действий был сорван боевиками», — констатировал генерал.

Он добавил, что вместо снижения интенсивности обстрелов позиций правительственных войск активность бандформирований возросла в разы.

Познихир также отметил, что операция армии Турции на севере Сирии ухудшила обстановку. "В нарушение норм международного права, подразделения вооруженных сил Турции совместно с подконтрольными им отрядами Сирийской свободной армии продолжают проведение операции "Щит Евфрата", — сказал генерал.

По словам Познихира, у российских военных есть данные о причастности к атаке на гуманитарный конвой в районе Алеппо сирийской оппозиции, связанной с группировкой "Джебхат ан-Нусра". "Нами получены дополнительные данные о причастности к обстрелу гуманитарного конвоя ООН в районе Урум-эль-Кубра отрядов оппозиции, тесно связанных с "Джебхат-ан-Нусрой", — сказал он.

Россия в ближайшее время направит экспертов в Женеву для возобновления консультаций по Сирии, сообщил генерал. "Предусматривается направление российских экспертов в Женеву для возобновления консультаций с американской стороной, в целях поиска возможных путей нормализации обстановки в районе Алеппо и Сирии в целом", — сказал Познихир. Он также добавил, что Россия рассчитывает на то, что и американские партнеры готовы к совместной работе.

Террористы готовят провокацию с использованием химического оружия в Алеппо с целью возложить ответственность за нее на сирийские правительственные войска. Также добавил генерал-лейтенант Виктор Познихир."Нам стало известно, что террористические группировки готовят провокационные удары химическими снарядами по позициям сирийской армии и жилым кварталам в восточной части Алеппо в целях обвинения в этом правительственных войск", - сказал он.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 685. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений — 69.

За сутки зафиксировано 78 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Наибольшее количество нарушений (47) отмечено в провинции Алеппо.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Глава католической церкви папа римский Франциск выразил свою обеспокоенность ситуацией в сирийском Алеппо и призвал всех участников конфликта защищать гражданское население города, передает Би-би-си. «Я вновь обращаю свои мысли к любимой и растерзанной Сирии. Ко мне продолжают приходить драматические новости о судьбе населения Алеппо, с которым я чувствую себя единым в их страданиях», — сказал понтифик во время аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане.

Франциск выразил «глубокую боль и беспокойство» в связи с тем, что происходит в этом сирийском городе, где «умирают больные дети, молодые люди и пожилые». «Я вновь обращаюсь ко всем сторонам всеми силами защищать гражданское население. И я обращаюсь к совести тех, кто несет ответственность за бомбардировки и кто должен будет ответить за это перед Богом», — заключил папа Римский.

Франция готовит проект новой резолюции ООН по Сирии, и любой, кто ее не поддержит, рискует стать соучастником военных преступлений, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро. "Мы предлагаем на рассмотрение ООН резолюцию с целью добиться прекращения огня в Алеппо. Эта резолюция заставит каждого вспомнить о своей ответственности: те, кто не будет голосовать в поддержку этого документа, рискуют понести ответственность за соучастие в военных преступлениях", - предупредил глава французской дипломатии.

По его словам, жестокость атак в последние дни, систематические бомбардировки Алеппо, обстрелы больниц и гуманитарных колонн вызывают у мирового сообщества ужас и негодование. "Все это подтверждает, что сирийский режим при поддержке России и Ирана ведет тотальную войну против своего народа", - заявил Эйро. Он добавил, что Франция не допустит превращения Алеппо в "Гернику 21 века".

Алеппо. Для мирных жителей, покидающих районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

В районе кольца Шейхан города Алеппо беженцам из квартала «1070», временно проживающим в здании бывшего госпиталя, было передано 1,5 тонны продуктов питания.

В провинции Алеппо обстрелам из минометов, реактивных систем залпового огня кустарного производства и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Шурфа, Шкейф, Мухейм-Хандрат, кварталы «1070», Рамуси, торговый центр «Кастелло», военная академия Эль-Асад и цементный завод в городе Алеппо.

Из-за обстрела кварталов Аль-Азизия и Ас-Саяд города Алеппо один человек погиб и десять получили ранения.

По меньшей мере 96 детей погибли и 223 получили ранения с 23 сентября в контролируемых сирийскими боевиками восточных кварталах Алеппо, наступление на которые ведут проправительственные силы. Об этом заявил сегодня Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). По информации Детского фонда ООН, ситуация в восточной части города стремительно ухудшается. Около 30 врачей, продолжающих работу, не успевают оказывать помощь раненым и больным, наблюдается острая нехватка медикаментов.

Международная организация «Врачи без границ» (MSF) сообщила об ударах по двум больницам в восточной части сирийского города Алеппо. «Две больницы были разрушены ударами утром и сейчас не работают», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение MSF в Twitter. О том, есть ли жертвы или раненые в результате ударов по больницам, не сообщается.

Поддерживаемые США боевики вооруженной оппозиции обстреляли занимаемые подразделениями Сирийской Арабской Армии районы лагеря Хандарат из РСЗО, применив полученные ими недавно снаряды. Предполагается, что боеприпасы были произведены в Болгарии.

Сирийская армия освободила большую часть квартала Аль-Фарафира в центре Алеппо к северо-западу от Цитадели. Бойцы САА взорвали несколько тоннелей боевиков в районе Аль-Фарафира в исторической части города Алеппо.

Сирийская Арабская армия продолжает наступление на позиции боевиков в восточных районах Алеппо. Идут бои за район Salahiddeen.

Командир протурецких боевиков, участвующих в операции «Щит Евфрата» убит ИГиловцами на севере провинции.

Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила два тактических подразделения и пять боевых позиций ИГ. У города Мара - три тактические единицы, пять боевых позиций и минометную систему.

Латакия. Из минометов обстрелам подверглись населенные пункты Айн-Эль-Кантара, Шир-Адаба и позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али.

Сирийская Арабская армия при поддержке Национальных сил обороны и отрядов Сснп штурмует высоту Tal Haddadeh в курдских горах.

Хама. Боевики "Джунд аль-Акса", "Свободной сирийской армии" и "Джунд аш-Шам" продолжают наступление. Сообщается об увеличении числа иностранных боевиков (марокканцев, саудитов и чеченцев) в рядах наступающих

Сирийская армия отразила атаки боевиков на н.п. Qarah и Zughbah на северо-востоке провинции. По сообщениям Сирийских СМИ при нападении на н.п. Qarah, боевики применили хлор, в результате чего 18 военнослужащих САА были госпитализированы.

Боевики захватили н.п. – Tulaysiyah, Зогба, Джнайна и Абу-Самра.

ВВС САР нанесли удары по боевикам в районах: Атшан, Ат-Тиба, Маардес, Аниз, Тель-Затар и Кбибат Абуль-Худа.

Вечером, правительственные СМИ объявили о начале контрнаступления Сирийской Арабской Армии в провинции.

Хомс. Отмечены боестолкновения в районах Тельбиса, Ар-Растан, Кисин, Умм-Шаршух и Аль-Ганту.

Части 11-й танковой дивизии САА и ополчение начали наступление на востоке провинции, атаковав позиции ИГиловцев у горной гряды Шаер. Правительственными войсками взяты высоты Телль-Савван и 901.

Дамаск. В провинции Дамаск из минометов и стрелкового оружия террористы обстреляли населенные пункты Хараста, Джобар, Арбил, Дума, Хауш-Эль-Фара, Хауш-Насри, Кабун, школу медицинской службы населенного пункта Хараста и больницу Ибн-Сина.

Сирийская армия продолжала свое наступление в районе н.п. Аль-Райхан и практически блокировала боевиков в Таль Курди.

В районе Кудсия под Дамаском, где боевики нарушили перемирие, подразделения Республиканской гвардии САА провели успешную операцию, уничтожив несколько десятков джихадистов и восстановив контроль, над утерянной вчера территорией.

Дараа. Отмечены боестолкновения к востоку от города Даэль, а также в кварталах Ас-Сад и Аль-Баджабджа города Дараа.

Хасака. Турецкие военнослужащие открыли беспорядочный огонь по мирным сирийцам в поселке Кахил, который находится между городами Рас-эль-Айн и Тель Абьяд. Согласно данным агентства SANA, в инциденте погибли девять человек, среди них есть несовершеннолетние. Еще несколько пострадавших госпитализированы.

Авиация коалиции у города Шададди уничтожила тактическую единицу и два автомобиля ИГ.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города - Возе Дейр-эз-Зор уничтожила 12 нефтяных автоцистерн, две нефтяные качалки и вывела из строя мост вдоль маршрута поставок ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка уничтожила нефтяную качалку ИГ.