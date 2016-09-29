Гройсман вырыл томагавк войны

Владимир Гройсман – премьер-министр Украины, но оказался не менее кровожадным, чем вождь краснокожих. Он вырыл томагавк и вышел на тропу войны с гнусным племенем коррупционеров.

Он грозит взяточникам и казнокрадам из государственной фискальной службы и украинской таможни: «я жёстко разберусь. Я их разобью в пух и прах. Будем надевать кандалы тем, кто не понимает». Неужели это всё всерьёз?

Оказывается, перед этим грозным заявлением Гроймана министр торговли США Пенни Прицкер, выступая на антикоррупционном форуме в Киеве, предъявила хозяевам претензии в смысле того, что коррупция по-прежнему негативно влияет на все стороны экономики Украины.

Вот после этого Гройсман и возбудился. А вы что подумали?