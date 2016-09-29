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Безвиз погубит Украину

опубликовано alex1943 в Чт, 29/09/2016 - 10:19 Новость: тема тэги гео
v polshu
Евросоюз кормит Порошенко обещаниями вот-вот предоставить Украине право безвизового режима в Европе. А Порошенко в свою очередь пудрит мозги общественности, обещая что опять-таки вот-вот...

Народ же в свою очередь готов плясать гопака после каждого такого обещания. Но не задумываются убогие о том, что безвизовый режим погубит их нэньку. Первыми, кто рванут на Запад, будут украинские студенты. Те самые «онижедети» с которых начиналась майданнная опупея. Потом побежит так называемая интеллигенция: программисты, преподаватели вузов, инженеры, врачи. Ведь даже самая скромная еврозарплата для них словно «манна небесная». Хлынут в Европу и «херои» АТО. Вот уж они-то будут там наименее желанными гостями. Олигархам же безвиз по барабану. У них и так в каждом кармане по иностранному паспорту.

В итоге в стране останутся только полунищие работяги, нищие пенсионеры и совсем уж бомжи. Украина превратится в огромный Детройт - зону заброшенности, захламлённости, нищеты. Впрочем, всё может быть и несколько иначе.

Представители большинства из указанных категорий до Европы просто не доберутся из-за нехватки средств. Наверное, именно поэтому Украине и обещают безвиз. А разруху Украина и без массовой эмиграции сама себе устроила.


Василий Семёнов

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