Молдова отказалась от украинской свинины

Запрет введен из-за участившихся на Украине вспышек африканской чумы свиней. Об этом сообщает государственное информагентство Молдовы «Молдпрес». Решение принято по итогам созванного 27 сентября премьер-министром Павлом Филипом заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором был утвержден План мероприятий по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Республики Молдова.

Документ предусматривает, в частности, что Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов будет координировать действия по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Молдовы и обеспечит необходимые средства для проведения мероприятий по контролю над вирусом.

С начала 2016 года в Украине зарегистрировано больше 50 случаев АЧС, в то время как в 2015 году было зафиксировано 40 вспышек. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) — контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.

9 сентября управление Госпродпотребслужбы в г.Северодонецке сообщало о сложной эпизоотической ситуации в связи с периодическими вспышками африканской чумы в регионах Украины.

Основной проблемой является отсутствие вакцины и методов лечения данной болезни. Болезнь быстро распространяется и характеризуется молниеносным течением. АЧС характеризуется высокой летальностью, что приводит к значительным экономическим потерям. Кроме как сожжение животных, зараженных африканской чумой, другого способа борьбы с вирусом не существует.

«Рабочая газета» по этому поводу 9 сентября писала: «В стране обострилась эпизоотическая ситуация с африканской чумой свиней (АЧС). Она бушует уже в шестнадцати областях Украины. Болезнь животных выбивает поголовье хрюшек, что ведет к дефициту мяса в стране, а еще снижает экспортный потенциал отечественного аграрного сектора... – В нашу страну может хлынуть «чужое» мясо, которое составит конкуренцию нашей продукции, – отметила президент Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар. – Все это очень сильно ударит по отечественному производителю.»

«Об этом заявил и глава Министерства аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой во время селекторного совещания с областными государственными администрациями. Он признал, что из-за многочисленных вспышек АЧС ряд импортеров украинской животноводческой продукции уменьшили объемы ее закупки. Первой это сделала Беларусь, потом Армения, на долю которой, кстати, приходилось более 40 процентов всей свинины, отправляемой за границу.

В целом же за восемь месяцев нынешнего года экспорт украинской свинины обвалился в 13 раз. Учитывая такое развитие событий, рассчитывать на «зарубежный прорыв» в торговле свининой осенью не стоит. Широкое распространение АЧС в Украине может привести и к запрету зерновых культур. Ни одна страна мира не будет покупать продукцию из карантинной зоны. Поэтому нас может ожидать обострение экономического кризиса».

Как не вспомнить о биолабораториях заполонивших Украину за деньги «друзей» из Пентагона. Только за один 2013 год на Украине при поддержке США были открыты биолаборатории в Виннице, Тернополе, Ужгороде, Киеве, Днепропетровске, Симферополе, Херсоне, во Львове сразу три, а также в Луганске. И трудно не связать эти события с глобальными процессами, происходящими в мире. Например, попытки трансатлантических корпораций подчинить себе рынки сбыта продуктов питания в первую очередь.