Чудеса «логического» мышления евродепутатов: поскольку нет частных "Буков", РФ несет ответственность за MH17

Европейские политики продолжают демонстрировать чудеса «логического» мышления. Сегодня депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила, что Россия несет ответственность за катастрофу самолета рейса MH17. Интересно то, как она обосновала этот гениальный вердикт, по её мнению зенитно-ракетный комплекс Бук не может принадлежать частному лицу, и именно поэтому виновата Россия. О том, что данные ЗРК стоят на вооружении Украины и даже участвовали в недавнем параде в Киеве, госпожа Хармс видимо предпочитает не вспоминать.
"А поскольку нет частных "Буков", то Российская Федерация несет ответственность за MH17", - написала она в Twitter, комментируя данные международной команды по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17.
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