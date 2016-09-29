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Главная Чудеса «логического» мышления евродепутатов: поскольку нет частных "Буков", РФ несет ответственность за MH17 опубликовано Nvb2003 в Чт, 29/09/2016 - 13:01 Новость: тема тэги гео Европейские политики продолжают демонстрировать чудеса «логического» мышления. Сегодня депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила, что Россия несет ответственность за катастрофу самолета рейса MH17. Интересно то, как она обосновала этот гениальный вердикт, по её мнению зенитно-ракетный комплекс Бук не может принадлежать частному лицу, и именно поэтому виновата Россия. О том, что данные ЗРК стоят на вооружении Украины и даже участвовали в недавнем параде в Киеве, госпожа Хармс видимо предпочитает не вспоминать.

"А поскольку нет частных "Буков", то Российская Федерация несет ответственность за MH17", - написала она в Twitter, комментируя данные международной команды по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее