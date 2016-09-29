Закулисье украинской власти: ГПУ VS НАБУ – противостояние продолжается

В Киеве на брифинге 27 сентября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы подготовили соответствующую законодательную инициативу, которая предполагает лишить Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) исключительного права на расследование коррупционных преступлений cреди высших должностных лиц.

"В стране так много преступности, что отдавать исключительное право на борьбу с проявлениями высокопоставленной преступности одному небольшому правоохранительному органу неэффективно. Мы ни на йоту не уменьшаем полномочий НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры", – заявил Луценко.

По его словам, если параллельно на подозреваемых "выходят" другие правоохранительные органы, то генпрокурор может решить оставить у них эти дела. "При этом НАБУ как имело, так и будет иметь право это любое дело истребовать себе", – отметил Луценко.

Напомним, что согласно статье 216 Уголовного процессуального кодекса Украины, к подследственности НАБУ относятся высшие должностные лица, в том числе президент, полномочия которого прекращены, премьер-министр, министры и нардепы. Досудебное расследование их коррупционных преступлений другими правоохранительными органами запрещено.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак расценил вчерашнее заявление Луценко как начало ликвидации Антикоррупционного бюро в качестве самостоятельного органа.

"Реально это начало ликвидации НАБУ как самостоятельного и независимого органа досудебного расследования топ-коррупции", - написал Чумак.

Он отметил, что эта идея не нова, поскольку «неподконтрольное Генеральному прокурору процессуальное руководство в НАБУ - это постоянный страх относительно "черного лебедя" в собственном политико-деловом окружении».

И спрогнозировал дальнейшие действия ГПУ по отношению к НАБУ: "Шаг первый: предача всех "жирных" дел о коррупции другим органам досудебного следствия. Шаг второй: создание общественного мнения относительно неэффективности НАБУ и расточительности в использовании на него больших бюджетных средств. Шаг третий: принятие закона о вхождении НАБУ как отдельного департамента в состав новообразованного ГБР с полным процессуальным контролем ГПУ", - резюмировал нардеп.

В заявлениях и действиях Луценко явно прослеживается стремление взять НАБУ «на короткий поводок». Ведь пока существует прецедент «бриллиантовых прокуроров», прокуратуре стоит опасаться независимых расследований.