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Главная Конгресс США проигнорировал вето Обамы на закон об исках по терактам 11 сентября опубликовано Nvb2003 в Чт, 29/09/2016 - 13:35 Новость: тема тэги гео Обе палаты Конгресса США проголосовали за преодоление вето президента Барака Обамы на закон, который предоставляет возможность родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски к иностранным гражданам и государствам - в частности, к Саудовской Аравии.

При необходимости подать для преодоления вето не менее двух третей голосов в Палате представителей за это голосовали 348 конгрессменов, против были 77, а в Сенате за преодоление вето были 97 сенаторов, против был только один.

Таким образом, закон, на который Обама наложил вето 23 сентября, должен вступить в силу.

Это первый случай за почти восемь лет пребывания Обамы на посту президента, когда Конгрессу удалось преодолеть президентское вето.

Он стал ударом по президенту, а также по Саудовской Аравии, которая является главным союзником США на Среднем Востоке. Как ожидается, именно эта страна, гражданами которой были 15 из 19 участников терактов 2001 года, станет главным предметом исков.

В администрации США уже предупреждали, что предоставление пострадавшим от тех терактов права судиться против Саудовской Аравии может в последствии поставить под угрозу войска США, а также открыть путь к подаче исков против США граждан других стран, которые выступают против военных действий США.

Сам Обама назвал голосование "опасным прецедентом". На встрече с военнослужащими он отметил, что закон о судебных исках может обернуться против США.

"Мы внезапно оказались подвержены ответственности за все, что мы делаем по всему миру. И оказались субъектами частных исков в судах, где мы часто не знаем, какие могут последствия", — отметил президент.

Обама добавил, что "не ожидал" демарша со стороны Конгресса.

Саудовская Аравия и ее региональные союзники ранее предупреждали, что принятие закона может привести к ряду негативных последствий: сокращению официальных контактов, выводу из американской экономики миллиардов долларов, происходящих из этих стран, уменьшению участия государств Персидского залива в контртеррористических операциях или ограничению доступа США к важным для них авиабазам в регионе. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее