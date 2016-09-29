Басурин: отвод сил и средств из района села Петровское начнется 1 октября

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Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сегодня сообщил, что первый в истории конфликта в Донбассе отвод сил и средств из района села Петровское (южнее Донецка) начнется 1 октября в 11:00 по местному времени.

«Разведение сил и средств в районе Петровского начнется 1 октября 2016 года около 11:00», — сказал Басурин.

Он также добавил, что за процессом разведения будут следить офицеры Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сегодня сообщил, что первый в истории конфликта в Донбассе отвод сил и средств из района села Петровское (южнее Донецка) начнется 1 октября в 11:00 по местному времени.

«Разведение сил и средств в районе Петровского начнется 1 октября 2016 года около 11:00», — сказал Басурин.

Он также добавил, что за процессом разведения будут следить офицеры Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, Рамочное решение о разведении сил было подписано Главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, представителями Украины, Российской Федерации и ОБСЕ 21-23 сентября. Документ определяет порядок развода подразделений противоборствующих сторон на трех пилотных участках: Петровское (ДНР), а также Станица Луганская и Золотое (ЛНР). Для каждого из участков определена зона отвода: не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. При этом разведение сторон должно осуществляться зеркально и в присутствии наблюдателей ОБСЕ.