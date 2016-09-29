Соратникам уже стыдно стало – Порошенко ещё раз напомнил о его обещании глава фракции «БПП»

Председатель фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде Игорь Грынив призвал президента Украины избавиться от своего бизнеса. "Порошенко обещал продать бизнес. По моему мнению, он должен выполнить свое обещание", - сказал он в эфире телеканала Newsone.

Таким образом Игорь Грынив напомнил о предвыборном обещании главы государства о продаже бизнес-активов, в том числе акций одного из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Roshen

В рейтинге топ-100 богатейших людей страны, составленном изданием «Forbes Украина» весной 2016 года, президент Петр Порошенко занял шестую строчку с показателем $858 млн, увеличив свое состояние за год на $100 млн.

Глава государства владеет Международным инвестиционным банком, а также активами нескольких телерадиокомпаний, предприятий крахмальной, автомобильной, судостроительной и машиностроительной отраслей. Если затягивание с продажей акций кондитерского концерна Roshen Порошенко оправдывает якобы отсутствием спроса из-за сложного экономического положения Украины, то от передачи активов телеканала «5 канал» он публично отказывается.

Таким образом, глава государства напрямую контролирует СМИ. Примечательно, что в рейтинге «Топ-100 самых богатых украинцев», составленном осенью 2015 года, на фоне падения доходов владельцев предприятий в металлургическом, химическом и финансовом секторах прибыль Порошенко выросла на 20%.

Это лишний раз доказывает, что для нечистых на руку персон должность президента Украины – очень выгодная должность.