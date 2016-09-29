Депутаты Львова не желают выделять землю для военных преступников из так называемой «АТО»

Депутаты Львовского горсовета не пришли к согласию с боевиками «АТО» о выделении земельных участков. Объявлен перерыв пленарного заседания до 10.00 30 сентября.

После нескольких часов переговоров городские избранники так и не смогли договориться с карателями из так называемого «АТО» по изменениям в проект постановления «О защите интересов участников „АТО“, выходцев из Львова», которая предусматривала выделение 48 га земли боевикам.

«Консолидированной позиции нет», — заявил секретарь совета Анатолий Забарило и добавил, что член межфракционной группы, занимающейся делами военных преступников, Елена Пасевич имеет определенные предложения.

«Много было переговоров. Мы понимаем, что на квартирной очереди находится 2200 участников „АТО“, и должны предложить решение для всех ребят, — заявила депутат. — Мы с межфракционной группой ставим перед собой задачу за две недели предложить комплексную программу до 2020 года, чтобы решить вопрос обеспечения земельными участками, или квартирами, или предусмотреть монетизацию вместо жилья или земли».

Она отметила, что у боеивков есть ряд замечаний к предложенному сегодня решению, потому что оно не решает вопрос каждого боевика.

Представитель убийц мирного населения Донбасса Людмила Роюк заявила, что решение «не может до принятия, так как нет графического материала»: «Это императивная норма и отклонение от нее противоречит законодательству. Был намеренно представлен проект постановления в половине шестого, потому что не существует такого целостного участка вокруг Львова. Чтобы такой документ принимать, должно быть обращение сельсовета о том, что они отдают тот участок. Это очковтирательство с целью прекращения блокады ЛГС».

Она призвала бандитов не прекращать акции.

Украинский террорист Сергей Дячишин заявил, что он с подельниками не даст депутатам работать, пока они не начнут рассматривать их вопросы.