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Главная Результаты опроса в Раде доказывают, что Украина никогда не выполнит Минские соглашения – Глава ДНР опубликовано Nvb2003 в Чт, 29/09/2016 - 14:11

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Сегодня, 29 сентября, Глава ДНР Александр Захарченко во время пресс-конференции прокомментировал опубликованный в украинских СМИ опрос депутатов Верховной Рады, в котором почти 60% депутатов заявили, что не считают Минские соглашения единственным и безальтернативным путем решения конфликта в Донбассе. «Результаты опроса доказывают, что Украина никогда не выполнит Минские соглашения. Они этого не хотят. Если на уровне Верховной Рады был проведен такой опрос и показал такие результаты, то о чем Украина вообще может говорить в формате «нормандской четверки»? Мое личное мнение: пока есть слабая надежда решить конфликт мирным путем, Минские соглашения необходимо использовать максимально. А заставить Украину принять законы, предусмотренные Комплексом мер, могут только их западные кураторы», — сказал Александр Захарченко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее