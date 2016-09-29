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Главная Глава БПП призвал Порошенко продать свой бизнес опубликовано Nvb2003 в Чт, 29/09/2016 - 14:37 Новость: тема тэги гео Сегодня, 29 сентября, глава фракции «Блок Петра Порошенко» и Верховной раде Украины Игорь Грынив заявил, что лидеру страны Петру Порошенко необходимо выполнить свое предвыборное обещание и продать кондитерскую фабрику Roshen в российском городе Липецке.

Игорь Грынив напомнил, что Петр Порошенко дал обещание продать бизнес и по этой причине он обязан исполнить свое обещание. Вместе с этим, как отметил глава БПП, президент страны считает «дешевым популизмом» призывы украинцев продать фабрику.

Напомним, что 9 августа текущего года вице-спикер парламента Украины Оксана Сыроед сообщила, что Петр Порошенко обязан сжечь кондитерскую фабрику Roshen в Липецке, чтобы «развязать руки в отношениях с Россией».

Оксана Сыроед отметила, что это может совершить только ее владелец и подчеркнула, что Украина должна прекратить торговые отношения с Россией, чтобы было проще строить политические отношения с Москвой.

Отметим, что в холдинг Roshen, владельцем которого является украинский лидер Петр Порошенко, входят киевская, мариупольская, кременчугская и две винницкие кондитерские фабрики, Литинский племзавод, масломолочный комбинат «Бершадьмолоко», Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и липецкая фабрика «Рошен».

В мае руководитель страны передал 85% долю в холдинге в доверительное управление компании Rothschild Trust. После того, как он вступил в должность президента государства, Петр Порошенко дал обещание продать акции кондитерской корпорации, но на них не нашлось покупателей. В январе 2016 года гендиректор Roshen Вячеслав Москалевский выступил с заявлением, что фабрика была выставлена на продажу приблизительно за 200 миллионов долларов.

В 2001 году холдинг Roshen приобрел Липецкую кондитерскую фабрику. На сегодняшний день на фабрике выпускают печенье, карамель и ирис – всего примерно 60 наименований продукции. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее