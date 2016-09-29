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Главная Порошенко ветировал закон, по которому военнослужащие могут досрочно расторгать контракты с ВСУ опубликовано Nvb2003 в Чт, 29/09/2016 - 14:52 Новость: тема тэги гео

«Хотел бы обратить внимание на вопрос применения президентом Украины права вето в отношении принятого ВР 12 июля 2016 года закона Украины о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Минобороны совместно с Генштабом всесторонне изучены условия и обстоятельства в связи с принятием этого закона с изменениями, которые были внесены во время голосования в ВР. Изменения, которые были внесены в этот закон, создали условия, при которых могут быть созданы негативные последствия для обороноспособности государства. Мы не можем на сегодняшний день оголить подразделения от личного состава», заявил он.

За сухими формулировками кроется очень много. В первую очередь – это признание украинских политиков и генералов в том, что воевать за “единую Украину” против мифических “российских агрессоров”, а на самом деле – собственных граждан на Донбассе, желающих находится все меньше и меньше. Несмотря на бодрые заявление о том, что “вийско” переходит на контрактную форму комплектования ударными темпами, так что скоро, якобы, военкоматам вообще не придется прибегать к призыву и мобилизации.

На самом деле, ситуация для Киева отнюдь не столь радужная, как он пытается показать.

Когда стало ясно, что блицкрига по физическому уничтожению народных республик Донбасса не получится, и ходить в “цвете хаки” служивым придется долго – власть подкатила к ним с “выгодным предложением”. Дескать, ну зачем вам, доблестные “киборги” и другие защитники единой Украины, получать положенные мобилизованным копейки за ваш героический труд – заключайте лучше контракт с ВСУ, и будете иметь куда более приличные деньги. Весь фокус был в том, что термин окончания срока службы в этих контрактах не оговаривался – точнее оговаривался “сроком до конца особого периода и объявления решения о демобилизации”. То есть, “после дождичка, в четверг” — столько, сколько захотят продолжать гибридную войну против ЛДНР.

Таким образом, немалая часть мобилизованных, обманом переведенных в гордое звание “профессионалов”, превратились, фактически, в “крепостных”. Да-да, в допетровской Руси у любого уважающего себя боярина в личной армии как раз и служили “боевые холопы”, не пахавшие землю, а носившие оружие, но, тем не менее, не имевшие права уйти от своего хозяина, поскольку считались его рабами.

Естественно, “боевым холопам 21 века” создавшееся положение с каждым месяцем не нравилось все больше. Тем более, что обещанные им “золотые горы” на поверку чаще всего оказывались куда скромнее. Даже в 2016 году, когда жалованье “профессионалам” обещают в 7,5 тысяч гривен, но умалчивают, что это только в период боевых действий. А когда вокруг тишина и тренировки, в карман идет от силы 4,5 тысяч гривен в месяц (около 11 тысяч рублей), да и то из них часто вычитают разные штрафы и так далее

Вот и решили депутаты Верховной Рады смягчить “бессрочным контрактникам” бремя их “крепостной зависимости” от военной службы. Не то, чтобы разрешить вот так сразу разорвать контракт – всего лишь иметь право перевести его в “срочный”, на 6 месяцев, ну а потом думать – продлевать его, или, не продлив, автоматически уходить на “гражданку”.

Но, как видно, даже такой паллиативный вариант смертельно напугал и Порошенко, и подчиненных ему генералов. Оно-то, конечно, приятно на публику вещать о “несгибаемом боевом духе”, “неисчерпаемом мобилизационном потенциале” (в 2014 году назывались цифры до нескольких миллионов человек) и прочей пропагандисткой чепухе. Но для того, чтобы обеспечить хотя бы минимальное заполнение армейских штатов, нужны не красивые слова, а живые люди. А вот с этим-то у Киева громадные проблемы.

Источник Президент Украины Порошенко наложил вето на закон, предусматривающий право военнослужащих досрочно расторгать подписанные ими контракты с ВСУ. Об этом на вчерашнем брифинге в Киеве сообщил и. о. начальника Главного управления кадров, заместитель начальника Генштаба генерал-майор Владимир Талалай.«Хотел бы обратить внимание на вопрос применения президентом Украины права вето в отношении принятого ВР 12 июля 2016 года закона Украины о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Минобороны совместно с Генштабом всесторонне изучены условия и обстоятельства в связи с принятием этого закона с изменениями, которые были внесены во время голосования в ВР. Изменения, которые были внесены в этот закон, создали условия, при которых могут быть созданы негативные последствия для обороноспособности государства. Мы не можем на сегодняшний день оголить подразделения от личного состава», заявил он.За сухими формулировками кроется очень много. В первую очередь – это признание украинских политиков и генералов в том, что воевать за “единую Украину” против мифических “российских агрессоров”, а на самом деле – собственных граждан на Донбассе, желающих находится все меньше и меньше. Несмотря на бодрые заявление о том, что “вийско” переходит на контрактную форму комплектования ударными темпами, так что скоро, якобы, военкоматам вообще не придется прибегать к призыву и мобилизации.На самом деле, ситуация для Киева отнюдь не столь радужная, как он пытается показать.Когда стало ясно, что блицкрига по физическому уничтожению народных республик Донбасса не получится, и ходить в “цвете хаки” служивым придется долго – власть подкатила к ним с “выгодным предложением”. Дескать, ну зачем вам, доблестные “киборги” и другие защитники единой Украины, получать положенные мобилизованным копейки за ваш героический труд – заключайте лучше контракт с ВСУ, и будете иметь куда более приличные деньги. Весь фокус был в том, что термин окончания срока службы в этих контрактах не оговаривался – точнее оговаривался “сроком до конца особого периода и объявления решения о демобилизации”. То есть, “после дождичка, в четверг” — столько, сколько захотят продолжать гибридную войну против ЛДНР.Таким образом, немалая часть мобилизованных, обманом переведенных в гордое звание “профессионалов”, превратились, фактически, в “крепостных”. Да-да, в допетровской Руси у любого уважающего себя боярина в личной армии как раз и служили “боевые холопы”, не пахавшие землю, а носившие оружие, но, тем не менее, не имевшие права уйти от своего хозяина, поскольку считались его рабами.Естественно, “боевым холопам 21 века” создавшееся положение с каждым месяцем не нравилось все больше. Тем более, что обещанные им “золотые горы” на поверку чаще всего оказывались куда скромнее. Даже в 2016 году, когда жалованье “профессионалам” обещают в 7,5 тысяч гривен, но умалчивают, что это только в период боевых действий. А когда вокруг тишина и тренировки, в карман идет от силы 4,5 тысяч гривен в месяц (около 11 тысяч рублей), да и то из них часто вычитают разные штрафы и так далееВот и решили депутаты Верховной Рады смягчить “бессрочным контрактникам” бремя их “крепостной зависимости” от военной службы. Не то, чтобы разрешить вот так сразу разорвать контракт – всего лишь иметь право перевести его в “срочный”, на 6 месяцев, ну а потом думать – продлевать его, или, не продлив, автоматически уходить на “гражданку”.Но, как видно, даже такой паллиативный вариант смертельно напугал и Порошенко, и подчиненных ему генералов. Оно-то, конечно, приятно на публику вещать о “несгибаемом боевом духе”, “неисчерпаемом мобилизационном потенциале” (в 2014 году назывались цифры до нескольких миллионов человек) и прочей пропагандисткой чепухе. Но для того, чтобы обеспечить хотя бы минимальное заполнение армейских штатов, нужны не красивые слова, а живые люди. А вот с этим-то у Киева громадные проблемы. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее