Под Спартаком ВСУ обстреляли саперов

Один из северных пригородов Донецка - поселок Спартак, находящийся, фактически на линии фронта, в ближайшие дни должна посетить группа наблюдателей ОБСЕ.

Для того, чтобы представителям международной организации обеспечить максимальную безопасность, небольшое подразделение саперов армии ДНР около 10 часов утра 28 сентября, выдвинулось на местность, находящуюся к северу от поселка Спартак вплотную примыкающую к линии разграничения.

В задачу саперов входили обнаружение и ликвидация, возможно, подложенных на этой территории мин, а также неразорвавшихся боеприпасов.

Безопасность самих саперов обеспечивали, выдвинувшиеся в прифронтовую полосу вместе с ними, несколько автоматчиков.

Но стоило только саперам приступить к выполнению полученного задания, как с позиций ВСУ по ним раздался выстрел из снайперской винтовки. Пуля, к счастью, никого не зацепила. Однако, уже в следующую минуту с позиций украинской армии застрочили автоматы.

Автоматчики, прикрывавшие саперов, были вынуждены открыть ответный огонь.

Перестрелка вышла недолгой, продолжалась она не более 10 минут. Но операцию по очистке местности от мин и неразорвавшихся боеприпасов, пришлось временно отменить.

Обстрел саперов и автоматчиков армии ДНР украинскими военными, занесен в общий реестр нарушений режима прекращения огня украинской стороной. Об инциденте в окрестностях поселка Спартак поставлена в известность и миссия ОБСЕ.